Náutico e Santa Cruz deixam rivalidade de lado e prestam homenagem a Milton BIvar

O velório será neste sábado (15), a partir das 9h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista

Milton Bivar levou o Sport ao título de 2008 da Copa do Brasil (Arquivo DP)

Rivais históricos, Santa Cruz e Náutico deixaram a rivalidade de lado e prestaram suas homenagens ao ex-presidente do Sport Milton Caldas Bivar, que faleceu na noite da sexta-feira (14), aos 73 anos, após uma luta contra um câncer no pâncreas. O velório será neste sábado (15), a partir das 9h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.

"Neste momento, a rivalidade não pode ser impedimento para que possamos prestar nossas condolências à família do ex-presidente do Sport, Milton Bivar. Durante suas gestões, muitos Clássicos dos Clássicos marcaram época, e seu nome sempre permanecerá ligado à grandeza deste duelo histórico do futebol brasileiro. Que descanse em paz, Milton", postou o Náutico.

Neste momento, a rivalidade não pode ser impedimento para que possamos prestar nossas condolências à família do ex-presidente do @sportrecife, Milton Bivar.



Durante suas gestões, muitos Clássicos dos Clássicos marcaram época, e seu nome sempre permanecerá ligado à grandeza… O Santa Cruz Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Milton Bivar, ex-presidente do Sport Club do Recife e figura importante para a história do futebol pernambucano.



Nos solidarizamos com seus familiares, amigos e com a torcida rubro-negra neste momento… pic.twitter.com/CDmC8DJ9iv — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 15, 2025 — Náutico (@nauticope) November 15, 2025

O Santa Cruz também fez questão de deixar as desavenças em campo de lado. "O Santa Cruz Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Milton Bivar, ex-presidente do Sport Club do Recife e figura importante para a história do futebol pernambucano. Nos solidarizamos com seus familiares, amigos e com a torcida rubro-negra neste momento difícil", disse a nota.

O Santa Cruz Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Milton Bivar, ex-presidente do Sport Club do Recife e figura importante para a história do futebol pernambucano.



Nos solidarizamos com seus familiares, amigos e com a torcida rubro-negra neste momento… pic.twitter.com/CDmC8DJ9iv — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 15, 2025

Milton Bivar é considerado por muitos um dos maiores presidentes da história do clube, sendo a conquista da Copa do Brasil contra o Corinthians seu ápice - o triunfo levou o rubro-negro de volta à Libertadores.

Além da taça da Copa do Brasil em cima do Corinthians, o dirigente reúne várias outras passagens vitoriosas pela Ilha do Retiro. Em 2006, como diretor de futebol, participou da campanha que garantiu ao Leão o título estadual na emblemática decisão nos pênaltis contra o Santa Cruz - o técnico do Leão era Dorival Júnior.

No mesmo ano, o time conquistou o acesso para a Série A. No fim do mesmo ano, foi eleito presidente para o biênio 2007/2008 — período em que o clube conquistou dois Campeonatos Pernambucanos e o histórico título da Copa do Brasil de 2008.



Milton Bivar retornou em 2013 como vice-presidente de futebol na gestão do irmão, Luciano Bivar, em sua sexta passagem pela presidência. Uma década depois, Milton foi eleito presidente do Sport para o biênio 2019-2020. Em sua gestão, mesmo com uma crise financeira herdada do antecessor Arnaldo Barros, celebrou conquistas importantes, como o título pernambucano e o acesso à Série A, no time que era treinado por Guto Ferreira. Foi reeleito em 2021, mas renunciou para cuidar da saúde, que já estava debilitada.