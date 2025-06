Sport inicia nova fase do projeto de ampliação do Centro de Treinamento

CT José de Andrade Médicis (Divulgação/Sport Recife)

O Sport anunciou que a ampliação do Centro de Treinamento José de Andrade Médicis entrou em uma nova etapa. O presidente Yuri Romão e o vice-presidente executivo Raphael Campos se reuniram com um grupo formado por profissionais da construção civil (arquitetos, construtores e parceiros da área de instalações), com o objetivo de viabilizar a obtenção do alvará de construção ainda em 2025.

Na última semana, foi finalizado o levantamento topográfico do novo terreno, acompanhado do mapeamento de todas as restrições ambientais da área. Agora, com o Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) em andamento, a expectativa do clube rubro-negro é garantir que cada etapa da obra esteja em conformidade com as normas e diretrizes ambientais vigentes.

"A ampliação do nosso Centro de Treinamento é um projeto fundamental da nossa gestão. Estamos investindo em estrutura e modernização. Um planejamento a longo prazo. Ter um dos maiores CTs do Brasil não é apenas motivo de orgulho, é uma ferramenta estratégica para o crescimento esportivo e institucional do Sport”, destacou o presidente Yuri Romão.

Com um investimento estimado em R$ 15 milhões, o projeto será executado em etapas. A primeira fase prevê cerca de 2 mil metros quadrados de área construída, além da implantação da infraestrutura básica: fornecimento de água e energia, estacionamento e áreas de convivência. O novo espaço será voltado principalmente ao futebol profissional masculino, mas também vai ampliar a capacidade para receber o futebol feminino e as categorias de base.

O PROJETO DO LEÃO

Destaques do primeiro módulo:

Dois campos oficiais de treinamento

Novo bloco administrativo

Refeitório moderno

Sala de imprensa e auditório

Estrutura de Saúde e Performance

Nova academia

Hotel de concentração para atletas e comissão técnica

A nova área conta com 14 hectares e será incorporada aos 9 hectares do atual CT, totalizando 23 hectares, totalizando o sexto maior centro de treinamento do país em extensão territorial.