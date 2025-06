Igor Cariús reforça autocrítica e pede união por retomada no Sport: "Torcida não pode soltar nossa mão"

Igor Cariús, lateral do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Em meio à pausa do Campeonato Brasileiro por conta da Copa do Mundo de Clubes, o Sport tem aproveitado cada dia de trabalho no CT José de Andrade Médicis como uma oportunidade para tentar reverter a delicada situação na Série A. Lanterna da competição, com apenas três pontos somados, o Leão vê na intertemporada comandada por Daniel Paulista um recomeço, principalmente para os atletas que não vinham apresentando um bom futebol.

Nesta quarta-feira (25), o lateral-esquerdo Igor Cariús concedeu entrevista coletiva e abriu o jogo sobre o momento vivido pela equipe. Com sinceridade e autocrítica, o defensor falou da intensidade dos treinamentos e da importância da torcida nesse momento.

"O que eu tenho pra dizer é que o torcedor não deixe de acreditar. Sei que ele não vai deixar, porque é um torcedor apaixonado. Nunca vai deixar de lado o seu clube, a maior paixão. Eu também tenho muita autocrítica. Sei que não estou em um momento bom como nas outras temporadas, o time não está bem, mas tivemos essa parada e estamos trabalhando muito forte para voltarmos a vencer no Campeonato Brasileiro e sairmos dessa situação. Que a torcida não pare de acreditar e não solte nossa mão", expressou Cariús.

Somando mais de dez dias de preparação sob o comando de Daniel Paulista, o elenco rubro-negro já trabalha o jogo técnico e tático do professor Daniel, com foco na tão sonhada virada de chave em 2025. A volta aos jogos acontece no dia 9 de julho, em confronto diante do Ceará, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. E o tempo extra de trabalho tem sido considerado crucial pelos jogadores. Para Cariús, a chegada do novo treinador também trouxe um efeito positivo nos bastidores.

"Eu acho que o Daniel é um cara que tem mais de 10 anos de casa, que comanda a casa do Sport. Não que o ambiente não estivesse leve com os treinadores que passaram por aqui. O ambiente sempre foi bom, mas é um cara que chegou agora, conhece o clube há bastante tempo e está ajudando bastante nessa parada. Está sendo muito intenso, todos no dia a dia estão treinando muito forte, se dedicando ao máximo, em 200%, para tirar o Sport dessa situação"

Disposto a tirar o Leão da Ilha da situação incômoda, Cariús destacou a importância dessa parada não apenas para recuperar o físico, mas para enxergar os próprios erros dentro de campo. Para ele, a retomada da competição será encarada como um "campeonato à parte", com margem zero para falhas.

"Jogador gosta de estar sempre jogando. Para uns, foi bom, e para outros, não. Mas, para nós, essa parada foi muito boa, porque vimos onde estávamos errando muito. Sabemos que, na volta, não podemos mais errar e temos que fazer uma campanha muito grande para sair dessa situação, e temos consciência disso. Só quem pode mudar somos nós. É um campeonato à parte", completou.