Sport intensifica trabalhos na intertemporada com foco em ajustes e evolução tática

Peça do ataque rubro-negro, o atacante Pablo valorizou os dias de atividades com Daniel Paulista

Pablo, atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Ainda com o Brasileirão paralisado por conta do Mundial de Clubes da FIFA, o Sport teve a primeira semana de treinamentos com Daniel Paulista, que aproveita a pausa no calendário para focar em uma intertemporada de correção crucial no elenco leonino.