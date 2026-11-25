Guardiola conversou com Romário na semana passada, durante uma visita ao Brasil na qual esteve nas instalações do Bahia, clube que integra o City Group, conglomerado multinacional de times de futebol que tem como principal expoente o Manchester City, da Inglaterra.

Guardiola avaliou que Carlo Ancelotti precisa de "tempo" como treinador da seleção brasileira, durante uma entrevista com o ex-craque Romário, divulgada nesta terça-feira (25) no canal do YouTube do veterano artilheiro.

"É preciso tempo. Não é chegar aqui, seja o Carlo, o Pep, o Jürgen (Klopp) ou o José (Mourinho), e fazer um 'estalar de dedos' para que a seleção pentacampeã volte a ser campeã mundial", disse o técnico catalão, respondendo a uma pergunta do ex-atacante sobre Ancelotti.

O técnico italiano, de 67 anos e com contrato renovado até 2030, enfrenta fortes críticas.

A seleção canarinho fracassou na Copa do Mundo da América do Norte de 2026 sendo eliminada nas oitavas de final pela Noruega e, desde então, tem apresentado um desempenho instável em partidas amistosas.

"A única pergunta que o presidente (da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud) deve se fazer é: 'Acreditamos no que estamos fazendo?'. Se sim, então siga em frente! E dê tempo", comentou Guardiola.

O Brasil conquistou o último de seus cinco títulos mundiais na Copa da Coreia do Sul e Japão em 2002.

"Já o enfrentei muitas vezes (Ancelotti) e ele me venceu", disse Guardiola. "Não vou duvidar da sua capacidade", acrescentou o treinador que está livre no mercado após um longo ciclo como técnico do Manchester City (2016-2026),

"Ele é muito intuitivo, muito inteligente na tomada de decisões táticas", mas "ele sabe, assim como eu, que se você não vencer, não dura no cargo", completou o também ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique.

Neste mês, em amistosos, o Brasil perdeu por 3 a 2 para o Japão e goleou Singapura por 7 a 0.