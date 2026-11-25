O técnico da seleção brasileira , Carlo Ancelotti, afirmou nesta quarta-feira, 25, que a geração anterior que ele treinou não aproveitou o talento que tinha para ganhar a Copa do Mundo, da qual foi eliminada nas oitavas de final para a Noruega.

O treinador italiano fez essa avaliação ao falar sobre a renovação do Brasil, que tem um futuro alvissareiro, na visão do técnico, mesmo que o Brasil tenha perdido dois dos cinco amistosos que fez após o Mundial e enfrentado adversários de baixíssimo nível técnico, casos da Índia e de Singapura.

"Eu estou muito confiante no futuro. A Copa de 2026 acabou. Era uma geração de jogadores de alto nível que não aproveitou o talento para ganhar", avaliou Ancelotti.

"Em março, vamos fechar um pouco mais essa avaliação. Saímos da Data Fifa com críticas, mas a prioridade não era resultado, era avaliar jovens que podem ser o futuro do futebol brasileiro", acrescentou.

A declaração de Ancelotti foi dada durante a abertura do Summit CBF Academy 2026, evento anual da CBF sobre negócios do esporte, realizado em um hotel em São Paulo.

O técnico disse estar confiante e empolgado com a renovação em curso, que lhe apresentou jovens talentosos. "Começou uma nova era, uma nova geração na qual tenho muita confiança pelo que vi nos últimos dois ou três meses. Muitos chamamos e muitos outros não chamamos e podemos chamar".

"O jovem brasileiro tem talento, muito talento, é verdade", reforçou ele. "O que temos que fazer é acompanhar o talento com um trabalho que tem que ser organizado, consistente e a longo prazo".

O italiano redigiu nove dos dez itens de uma carta de valores, documento elaborado em abril deste ano para unificar a metodologia de trabalho das seleções de base à principal.

"É fundamental um trabalho conjunto com os clubes. Temos que compartilhar essa carta com todos os clubes, os jogadores passam muito mais tempo nos times do que na seleção", constatou.

No evento da CBF, Ancelotti também participou de um outro painel sobre o planejamento das seleções brasileiras masculinas ao lado de Rodrigo Caetano, Juan Santos e Cícero Souza, trio que tem recebido fortes críticas por causa do planejamento pós-Copa. Os três, porém, contam com o respaldo do italiano.

O planejamento e a execução dos amistosos pós-Mundial foram considerados ruins por quem comanda hoje a CBF. O Brasil fez cinco jogos: perdeu do Japão, empatou com a Austrália em um jogo e venceu outro, além de derrotar as fraquíssimas Índia e Singapura. Apesar de Caetano ser criticado externamente por essa gira asiática, internamente a decisão não passa apenas por ele, mas pela cúpula da CBF, já que envolve contratos com altas cotas A CBF recebeu mais de R$ 100 milhões.

A CBF insiste que tem se esforçado para arranjar amistosos contra rivais mais fortes, da Europa ou da África, para a próxima Data Fifa, em março.

"Nossa equipe de trabalho, em conjunto com a diretoria de marketing e operações, está fazendo estudo minucioso para ver seleções disponíveis da Uefa para os amistosos do ano que vem, nas Datas Fifa de março e junho", garantiu Rodrigo Caetano, que é coordenador executivo geral das seleções masculinas.

Em março, vamos fechar o grupo e aproveitar a próxima Data Fifa e a de junho para fortalecer o grupo e a ideia de jogo. Porque em setembro começam as Eliminatórias e a equipe tem que estar pronta para a Copa América. "Nos propusemos de fazer algo diferente."



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.