Brasil reage com dois gols de Vini Jr., mas perde para o Japão em jogo marcado por polêmicas

Seleção saiu atrás por 2 a 0, buscou o empate, mas sofreu o gol da derrota nos acréscimos; Raphinha e Carlo Ancelotti foram expulsos após invadirem o gramado

Ritsu Doan e Carlos Augusto em ação no amistoso entre Japão e Brasil (Roslan RAHMAN / AFP)

Em uma partida marcada por polêmicas com a arbitragem, confusão entre jogadores e duas expulsões, a Seleção Brasileira foi derrotada pelo Japão por 3 a 2, neste sábado (14), no Estádio Nacional de Singapura. Mesmo depois de sair atrás por dois gols e buscar o empate com dois golaços de Vini Jr., o Brasil sofreu o terceiro gol nos acréscimos e terminou o amistoso com um resultado negativo.

Na origem da jogada, a comissão técnica e os jogadores da Seleção cobraram uma falta sobre o volante João Gomes, que não foi assinalada pelo árbitro. Mesmo após a revisão do lance, o VAR não recomendou a marcação da infração, e o gol foi confirmado.

A decisão gerou revolta no banco brasileiro e terminou com as expulsões de Carlo Ancelotti e Raphinha, que invadiram o gramado. O atacante já havia sido substituído. O treinador italiano também recebeu cartão vermelho após reclamar com a arbitragem. A confusão ainda envolveu jogadores das duas equipes nos momentos finais da partida.

O confronto também representou a segunda derrota brasileira para os japoneses na história. As equipes voltaram a se enfrentar pouco mais de um ano após a primeira vitória do Japão, também por 3 a 2, em outubro de 2025, em Tóquio. Desde então, os dois países haviam se encontrado novamente na Copa do Mundo de 2026, quando a Seleção venceu por 2 a 1.

A Seleção Brasileira agora encerra o calendário de 2026 diante de Singapura, na próxima terça-feira (17), às 7h (de Brasília), novamente no Estádio Nacional de Singapura.

O JOGO

O Japão começou melhor e abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Takefusa Kubo colocou os asiáticos em vantagem. Quatro minutos depois, Keito Nakamura ampliou, deixando o Brasil em uma situação complicada ainda no início da partida.

Aos 33 minutos, Vini Jr. acertou um belo chute de fora da área, no ângulo, diminuindo a desvantagem brasileira antes do intervalo. Aos 30 minutos da etapa final, o Brasil chegou ao empate novamente com Vinícius. O atacante apareceu para finalizar de fora da área com categoria e deixar tudo igual em Singapura. Endrick ainda teve a oportunidade de virar o placar, mas acertou o travessão.

Quando o empate parecia encaminhar o resultado, o Japão voltou a ficar à frente no placar. Aos 46 minutos do segundo tempo, Tatsuhiro Sakamoto marcou o terceiro gol japonês e sacramentou a vitória.