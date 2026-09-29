Vini Jr. comemora seu gol enaltecendo Bruno Guimarães por deixa-lo bater o pênalti

O camisa 7 da seleção fez seu gol batendo um pênalti que o próprio havia sofrido após fazer uma bela jogada

Bruno Guimarães e Vini Jr. em treino da Seleção (Rafael Ribeiro/CBF)

Autor de um gol de pênalti na vitória da seleção brasileira sobre a Austrália pelo placar de 4 a 2, na manhã desta sexta-feira, em Brisbane, o atacante Vini Jr. fez um agradecimento a Bruno Guimarães após a partida, que marcou o segundo compromisso da equipe nacional nesta Data Fifa.

Bastante criticado por suas atuações no Real Madrid neste início de temporada europeia, o astro viu o seu companheiro de seleção abrir mão da cobrança da penalidade para que ele pudesse fazer um gol e, assim, marcar uma retomada neste período conturbado que vive.

"O Bruno é quem bate pênalti para nós quando o Raphinha não está em campo. Ele sabe que eu estou precisando de confiança e passou a cobrança para eu bater", comentou o atleta revelado pelo Flamengo em tom de agradecimento ao volante.

Bruno Guimarães, que também deixou a sua marca na partida, comentou sobre a decisão de abrir mão da penalidade. "Foi por aí Depois do negócio do pênalti (que ele perdeu na derrota da seleção para a Noruega, na eliminação do Brasil na Copa do Mundo) muitas coisas apareceram. Mas aqui na seleção não tem vaidade nenhuma. Queremos o bem do Brasil. O Vini tava precisando fazer um gol, é um amistoso", disse o meio-campista.

O resultado foi bastante comemorado pelos dois atletas. Eles acreditam que a equipe nacional está no caminho certo e que os frutos logo virão. "O baque da Copa é sempre muito grande e a volta é sempre difícil. No primeiro jogo fomos muito mal, mas desta vez jogamos bem. Claro que temos que ajustar muitas coisas", declarou Vini Jr.

Uma das novas lideranças do elenco, Bruno Guimarães aposta numa evolução. "Começo de uma nova caminhada.O primeiro jogo não foi o que estávamos esperando. Hoje fomos melhores. Estamos com um time em formação. Foi bom, mas dá para ser melhor. Estamos num bom caminho", encerrou.