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AMISTOSO

Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações do amistoso da Seleção Brasileira

Segundo encontro entre as seleções acontece nesta terça-feira (29), em Brisbane; Ancelotti prepara mudanças e deve testar Raphinha como centroavante

Gabriel Farias

Publicado: 29/09/2026 às 05:00

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Raphinha, atacante da Seleção Brasileira/Rafael Ribeiro/CBF

Raphinha, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil volta a campo nesta terça-feira (29) para o segundo amistoso contra a Austrália nesta Data Fifa. A partida acontece às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, e será mais uma oportunidade para Carlo Ancelotti testar alternativas na Seleção Brasileira neste início de novo ciclo.

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Depois do empate por 1 a 1 no primeiro encontro, realizado na última sexta-feira (25), o treinador italiano deve promover uma série de mudanças na equipe titular. A principal novidade será tática.

A tendência é que o Brasil deixe o esquema com quatro atacantes e passe a atuar no 4-3-3, com um meio-campista a mais.

Raphinha também deve ganhar uma nova função. O atacante deve atuar como centroavante, enquanto Rayan aparece entre os titulares após marcar o gol brasileiro no empate do primeiro amistoso.

Na provável escalação, apenas quatro jogadores repetirão a titularidade em relação ao primeiro duelo: Danilo, Bruno Guimarães, Vini Jr. e Raphinha.

Além de testar jogadores e formações, Ancelotti vê os amistosos como parte da preparação para a sequência do ciclo até a Copa do Mundo.

“Estamos trabalhando para a seleção ser protagonista. A expectativa de ser treinador da seleção é muito alta, aqui tem que ganhar a Copa. Não lembro um ano que a expectativa não fosse alta na minha carreira. Tem que ser sempre alta e dar o máximo para nosso trabalho”, afirmou o treinador.

Após o duelo em Brisbane, a Seleção Brasileira seguirá para a Índia. O próximo compromisso será no sábado (3), às 11h (de Brasília), contra a seleção indiana, encerrando a participação brasileira nesta Data Fifa.

Onde assistir a Austrália x Brasil?

O amistoso terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay e GE TV, no YouTube.

FICHA DA PARTIDA

Austrália: Izzo; Herrington, Souttar, Circati e Behich; Metcalfe, O'Neill; Irankunda, Irvine, Eli Adams; Tete Yengi. Técnico: Tony Popovic.

Brasil: Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Competição: amistoso internacional – Data Fifa

Horário: 7h (de Brasília)

Local: Suncorp Stadium (Lang Park), Brisbane, Austrália

Arbitro: Yusuke Araki (Japão)

Assistentes: Kota Watanabe (Japão) e Kohe Ando (Japão)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e GE TV (YouTube)

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