Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações do amistoso da Seleção Brasileira
Seleção Brasileira inicia novo ciclo após a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (25)
Publicado: 25/09/2026 às 05:00
Vini Jr., atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
Às 7h (de Brasília), a Seleção Brasileira encara a Austrália em amistoso internacional da Data Fifa, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália. Será o primeiro compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti após a participação na Copa do Mundo de 2026.
O Brasil foi eliminado nas oitavas de final, diante da Noruega, e agora inicia o processo de preparação para o próximo ciclo.
Brasil e Austrália já se enfrentaram oito vezes na história. A Seleção Brasileira venceu seis partidas, enquanto os australianos triunfaram uma vez. O outro confronto terminou empatado.
Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na terça-feira, desta vez em Brisbane. Depois, a Seleção Brasileira encerra a sequência internacional contra a Índia, no sábado seguinte, em Calcutá.
BRASIL
Carlo Ancelotti confirmou nesta quinta-feira (24), durante entrevista coletiva, a escalação brasileira para o amistoso. Matheuzinho e Vitor Reis serão titulares e farão suas estreias pela Seleção.
Além dos dois jogadores, Hugo Souza e Estêvão também estarão entre os titulares. Os dois já haviam sido convocados anteriormente, mas ficaram fora da lista brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
AUSTRÁLIA
Do outro lado, a Austrália inicia sua trajetória pós-Copa com boa parte da base utilizada no Mundial. O técnico Tony Popovic, porém, promove mudanças e levará sete jogadores que ainda não estrearam pela seleção.
Uma das principais novidades é a ausência do goleiro Mathew Ryan, capitão da Austrália na Copa do Mundo.
Onde assistir a Austrália x Brasil
O amistoso terá transmissão da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e da GE TV, no YouTube.
FICHA DA PARTIDA
Austrália: Patrick Beach; Lucas Herrington, Harry Souttar e Alessandro Circati; Jacob Italiano, Jackson Irvine, Aiden O'Neill e Aziz Behich; Nestory Irankunda, Connor Metcalfe e Tete Yengi.
Técnico: Tony Popovic.
Brasil: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Bruno Guimarães e Danilo Santos; Estêvão, Raphinha, Endrick e Vini Júnior.
Técnico: Carlo Ancelotti.
Competição: Amistoso internacional
Data: 25 de setembro de 2026
Horário: 7h (de Brasília)
Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville (AUS)
Transmissão: Globo, SporTV e GE TV