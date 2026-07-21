Atual comandante de Portugal afirma que mudaria nomes escolhidos por Carlo Ancelotti e indica o atacante rubro-negro como o melhor da posição

Jorge Jesus revela bastidores de pré-convocação para a Seleção Brasileira com Pedro e Gerson. (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

O técnico Jorge Jesus, que assumiu o comando de Portugal recentemente, revelou que esteve próximo de ser treinador da Seleção Brasileira em 2025, antes da contratação de Carlo Ancelotti.

Jesus chegou a receber indicações para montar uma pré-lista de convocados, que contaria com nomes como Pedro, do Flamengo, e Gerson, do Cruzeiro.

Em entrevista à emissora portuguesa Canal 11 divulgada nessa segunda-feira (20), ele detalhou o cenário da época e o planejamento para a Data Fifa.

“Acabei por não ir treinar a seleção do Brasil, mas já tinha indicações para fazer a pré-convocação para o jogo que seria disputado em março, depois de eles terem perdido por 4 a 1 para a Argentina”, revelou o treinador.

Questionado sobre o grupo levado por Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, o português afirmou que faria alterações pontuais e destacou a preferência pelo atacante do Flamengo.

“Se eu convocaria diferente do que o Ancelotti fez? Faria diferente só em um ou outro jogador. Hoje, o melhor 'ponta de lança' do futebol brasileiro é o Pedro. De um a três jogadores diferentes, mas concordo na maioria. O estilo de jogo é que é a diferença”, declarou.

Além do atacante rubro-negro, as projeções de Jesus incluíam Gerson. O meia, hoje no Cruzeiro, é um alvo antigo do treinador, que já havia tentado levá-lo ao Benfica. Fora das quatro linhas, o projeto envolvia o ex-lateral Rafinha, cotado para integrar a comissão técnica ou a coordenação da CBF.

Agora, o Jorge Jesus projeta o ciclo da Copa do Mundo de 2030 à frente de Portugal, na vaga deixada por Roberto Martínez após a eliminação para a Espanha nas oitavas do Mundial. O primeiro desafio europeu será a Nations League, com fase decisiva marcada para 2027.

*Com informações do Estadão Conteúdo