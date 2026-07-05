Tempo real: Brasil enfrenta a Noruega por vaga nas quartas da Copa do Mundo 2026
Brasil x Noruega: acompanhe em tempo real as oitavas da Copa do Mundo
Publicado: 05/07/2026 às 16:48
Seleção Brasileira e Noruega (MAURO PIMENTEL / AFP)
A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Para avançar às quartas de final, os comandados de Carlo Ancelotti precisarão quebrar dois tabus: o fato de não vencer um europeu em mata-mata desde 2002 e o de nunca ter derrotado a seleção norueguesa.
Acompanhe o tempo real do Diario de Pernambuco para Brasil x Noruega pelas oitavas da Copa
O Brasil não vence uma equipe do Velho Continente em uma fase eliminatória de Mundial desde quando conquistou o pentacampeonato. Na ocasião, enfrentou europeus em todas as fases, passando por Bélgica, Inglaterra, Turquia e Alemanha.
Contra a Noruega, a Seleção Brasileira entrou em campo quatro vezes e o histórico é favorável para os europeus, que nunca perderam para a Amarelinha. São duas vitórias norueguesas e dois empates.
????????Boa tarde, torcida brasileira!— Esportes DP (@EsportesDP) July 5, 2026
??Acompanhe a partir de agora o Tempo Real de Brasil x Noruega, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
?????A bola rola às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. pic.twitter.com/UDW7gtMK51