O Brasil convenceu? Vini voando e tudo sobre o mata-mata contra o Japão | Diario da Copa #6
O Diario da Copa desta sexta (26) analisa a vitória da Seleção Brasileira e o adversário do mata-mata
Publicado: 26/06/2026 às 09:04
O Brasil convenceu? Vini voando e tudo sobre o mata-mata contra o Japão Diario da Copa #6 (Fotos: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - Rafael Ribeiro/CBF)
A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3x0 e garantiu o 1º lugar do Grupo C na Copa do Mundo 2026. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti enfrentam o Japão na próxima fase, 16 avos de final, na próxima segunda-feira (29).
O videocast do Diario da Copa desta sexta-feira (26) analisa o triunfo do Brasil e o adversário no mata-mata, além de falar sobre a classificação heroica do Equador, os destaques do Mundial até aqui e mais.
Também em pauta estarão os jogos do dia, como França x Noruega e Espanha x Uruguai.
Os episódios do Diario da Copa vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, no YouTube do Diario de Pernambuco, trazendo análises táticas, a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados da Copa do Mundo de 2026