Endrick reacende briga pela camisa 9 da seleção na Copa do Mundo; veja números dos candidatos
A Seleção Brasileira volta a campo no dia 26 de março, em amistoso contra a Seleção Francesa
Publicado: 29/01/2026 às 11:50
Endrick, Gabriel Jesus, João Pedro, Igor Thiago, Kaio Jorge, Pedro, Richarliso e Vitor Roque são os principais candidatos a vestir a camisa 9 da Seleção Brasileira (Jean-Christophe Verhaegen/AFP, Stefano Rellandini/AFP, Divulgação/ Chelsea, Divulgação / Igor Thiago, Gustavo Aleixo/Cruzeiro, Adriano Fontes/Flamengo, Divulgação/Richarlison e Divulgação/ Vitor Roque)
De pouco aproveitado no Real Madrid a sensação do Lyon, Endrick se colocou na briga por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, a menos de cinco meses do início do torneio. Ele nunca foi convocado por Carlo Ancelotti, ao lado de quem trabalhou na Espanha, e não é chamado para defender o Brasil desde setembro de 2024, quando o treinador ainda era Dorival Júnior.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
Em três jogos com a camisa do time francês, o garoto de 19 anos marcou quatro gols e deu uma assistência. Fez, inclusive, um hat-trick contra o Metz, no Campeonato Francês, desempenho que impulsionou seu nome de volta às conversas sobre a seleção.
Depois que chegou ao Real Madrid em 2024, Endrick sofreu para ganhar sequência de jogos num ataque estrelado. Após a saída de Ancelotti e a chegada de Xabi Alonso, demitido recentemente, o brasileiro perdeu o pouco espaço que tinha. A insatisfação culminou no empréstimo ao Lyon, acertado no fim de 2025, com o objetivo claro de buscar ritmo e visibilidade para se manter no radar da seleção
Mesmo com a boa fase, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adota cautela pública quanto às avaliações individuais. Em entrevista recente ao Estadão, o coordenador de seleções masculinas Rodrigo Caetano evitou se aprofundar no tema Endrick quando questionado sobre as chances de ele estar na Copa.
"A gente não avalia e nem expõe individualmente as avaliações, que são internas da CBF. O Endrick já esteve na seleção, já foi convocado, já foi jogador do mister [Carlo Ancelotti] e tem o mesmo nível de avaliação dos demais", disse Caetano, ressaltando que profissionais da CBF estão espalhados pela Europa acompanhando jogadores brasileiros em todas as competições.
A concorrência entre centroavantes na seleção está aberta. Matheus Cunha, embora faça a função, hoje atua mais como meia do que como referência no ataque. Richarlison, do Tottenham, é um nome que voltou a figurar nas configurações desde que Ancelotti assumiu a seleção, até em razão da relação que os dois tiveram quando trabalharam juntos no Everton. O "Pombo" tem a confiança do italiano.
Quem também parece estar nas graças do treinador é João Pedro, especialmente depois de ter despontado como destaque do Chelsea durante o Mundial de Clubes, no meio do ano passado. Enquanto isso, Gabriel Jesus, que voltou a se destacar no Arsenal após 11 meses afastado por causa de lesão grave no joelho, espera receber nova chanca com a camisa verde e amarela.
Também já convocados na era Ancelotti, Vitor Roque e Kaio Jorge, de Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente são os principais nomes que atuam no futebol brasileiro e têm chance de estar no Mundial Pedro, do Flamengo, não chegou a ser chamado e seus constantes problemas físicos colocam em cheque sua participação.
Surgiu, ainda, uma possibilidade inesperada de convocação para Igor Thiago, ex-atacante do Cruzeiro que, aos 24 anos, tem roubado a cena no futebol inglês. Jogador do Brentford, ele é uma das grandes sensações da Inglaterra por causa dos números impressionantes: 17 gols em 24 jogos.
VEJA OS NÚMEROS DOS POTENCIAIS CENTROAVANTES DA SELEÇÃO NA TEMPORADA 2025/2026:
- Endrick (Real Madrid e Lyon): 4 gols e 1 assistência em 6 jogos
- Gabriel Jesus (Arsenal): 3 gols e 1 assistência em 14 jogos.
- Igor Thiago (Brentford): 17 gols e 1 assistência em 24 jogos.
- João Pedro (Chelsea): 11 gols e 4 assistências em 31 jogos.
- Kaio Jorge (Cruzeiro)*: 13 gols e 5 assistências em 26 jogos
- Pedro (Flamengo)*: 9 gols e 4 assistências em 21 jogos.
- Richarlison (Tottenham): 8 gols e 3 assistências em 31 jogos
- Vitor Roque (Palmeiras)*: 16 gols e 5 assistências em 30 jogos
*Números de agosto de 2025 (início da temporada europeia) até agora.