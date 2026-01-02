Roberto Carlos tem 'evolução satisfatória' após cirurgia no coração, diz hospital

Lateral-esquerdo do pentacampeonato da seleção em 2002, Roberto Carlos foi operado no dia 29 de dezembro

Roberto Carlos, ex-lateral da Seleção Brasileira ( Getty Images via AFP)

O Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, atualizou o quadro de saúde de Roberto Carlos. O ex-lateral da seleção brasileira e do Real Madrid se recupera bem após ter sido submetido a uma cirurgia no coração após passar por exames de rotina.

"Durante a avaliação, a angiotomografia de coronárias identificou obstrução coronariana, sendo indicada angioplastia coronariana, realizada no mesmo dia, com pleno sucesso e sem intercorrências", diz trecho do boletim médico.

"O paciente evolui de forma satisfatória, encontra-se clinicamente estável, assintomático, em pós-operatório, sob observação em leito de UTI, conforme protocolo assistencial da instituição", completou.

Lateral-esquerdo do pentacampeonato da seleção em 2002, Roberto Carlos foi operado no dia 29 de dezembro. A notícia repercutiu primeiramente na Espanha, onde o ex-jogador mora, e foi informado que o brasileiro teve complicação durante a cirurgia. A intervenção, programada inicialmente para durar 40 minutos, levou aproximadamente três horas.

No dia 31, Roberto Carlos usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Passei por um procedimento médico preventivo, previamente planejado com minha equipe médica. O procedimento foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco", publicou.

Considerado um dos maiores laterais-esquerdos de todos os tempos, Roberto Carlos se consagrou com a camisa do Real Madrid, clube pelo qual atuou por quase uma década e virou ídolo. Foram 13 títulos, incluindo três Champions e quatro edições da La Liga, com 71 gols marcados em 584 partidas.

Ele se aposentou em 2015, após breve passagem pelo futebol da Índia. Seu último clube no Brasil foi o Corinthians. Na Europa, também vestiu a camisa da Inter de Milão, Fenerbahçe e do russo Anzhi Makhachkala. Ele despontou no cenário do futebol como um dos destaques do Palmeiras na era Parmalat, quando o clube foi bicampeão Estadual e Brasileiro em 1993 e 1994.

