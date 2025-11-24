diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO SUB-17

Onde assistir Brasil x Portugal pela semifinal da Copa do Mundo Sub-17

Quem se classificar na partida entre Brasil e Portugal enfrenta o vencedor de Áustria e Itália na grande final da Copa do Mundo Sub-17

Lucas Valle

Publicado: 24/11/2025 às 12:11

Zé Lucas, volante do Sport, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17/Nelson Terme/CBF

Nesta segunda-feira (24), Brasil e Portugal se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo sub-17. A partida acontece às 13h, na Aspire Academy, em Doha. A transmissão da partida será realizada pelo SporTV (Tv fechada) e pelo Youtube da CazéTv (Streaming).

O confronto da Seleção Brasileira contra a portuguesa promete ser equilibrado, devido as campanhas em ambos os países no campeonato. 

A Seleção Brasileira realizou seis partidas na Copa do Mundo, até o momento, onde venceu três no tempo normal e empatou em três, porém se classificou nos pênaltis em duas ocasiões. O Brasil marcou 15 gols e sofreu apenas três. 

- Brasil 7 x 0 Honduras

- Brasil 4 x 0 Indonésia 

- Zâmbia 1 x 1 Brasil

- Brasil 0 (5) x (4) 0 Paraguai 

- Brasil 1 (4) x (3) 1 França 

- Marrocos 1 x 2 Brasil  

Já Portugal também realizou seis partidas, saindo com a vitória em cinco ocasiões e com a derrota em uma. A Seleção Portuguesa marcou 22 gols e sofreu apenas três.  

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTUGAL: Romário Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado e José Neto; Rafael Quintas, Bernardo Lima e Mateus Mide; Duarte Cunha, Stevan e Anísio. Técnico: Bino Maçães.

BRASIL: João Pedro; Angelo, Luccas Ramon e Thiaguinho; Zé Lucas, Luis Pacheco, Felipe Morais e Gabriel Mec; Ruan Pablo, Kayke e Dell. Técnico: Dudu Patetuci.

FICHA DA PARTIDA

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Aspire Academy, em Doha (Catar)

Árbitro: Vasileios Fotias (Grécia)

Auxiliares: Andreas Meintanas e Michail Papadakis (Ambos da Grécia)

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube)

 

