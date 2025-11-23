Brasil enfrenta Portugal pela semifinal do Mundial Sub-17: transmissão, escalações e horário

Técnico Dudu Patetuci tem os desfalques de Vitor Hugo, Arthur Ryan e Luís Eduardo na escalação da seleção brasileira

Seleção Brasileira Sub-17 em disputa da Copa do Mundo ( Nelson Terme/CBF)

Depois da classificação dramática diante de Marrocos, o Brasil entra em campo para enfrentar Portugal nesta segunda-feira (24), às 13h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo Sub-17. O duelo no Aspire Academy, em Doha, tende ser o maior desafio da Seleção comandada por Dudu Patetuci no Mundial do Catar. O volante Zé Lucas, do Sport, segue como capitão da 'Canarinho' e tem a chance de avançar para a grande decisão do Mundial.

Portugal é dono do melhor ataque da competição, com 22 gols marcados, e segue como um dos favoritos ao título. A equipe vem de classificação sobre a Suíça, na sexta-feira (21), com vitória pelo placar de 2 a 0. Para o brasileiros, vale a chance de conquistar o quinto título da categoria. Já os portugueses sonham com a primeira taça da competição.

Após avançar com facilidade na fase de grupos, a Seleção Brasileira passou por Paraguai e França nos pênaltis. Já nas quartas de final, o centroavante Dell decidiu e marcou o gol da vitória diante do Marrocos aos 44 minutos do segundo tempo.

Quem passar neste duelo enfrentará o vencedor de Áustria x Itália, que entram em campo às 10h30 (de Brasília) desta segunda-feira (24).

Para a partida desta segunda, o Brasil tem três desfalques por suspensão: o lateral Arthur Ryan e os zagueiros Vitor Hugo e Luís Eduardo. Já o lateral Derick sofreu uma lesão muscular e não joga mais nesta Copa do Mundo. A preparação brasileira foi dividida entre atividades na academia do hotel e trabalhos táticos no campo.

Mesmo com as baixas, Dudu Patetuci demonstrou confiança com o grupo que possui em mãos.

"Esse embate contra Portugal vai ser muito forte. Duas seleções com muita qualidade, mas o Brasil está preparado. Agora começamos a montagem da estratégia para o jogo. Vamos em frente, em busca da classificação", afirmou o técnico.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTUGAL: Romário Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado e José Neto; Rafael Quintas, Bernardo Lima e Mateus Mide; Duarte Cunha, Stevan e Anísio. Técnico: Bino Maçães.



BRASIL: João Pedro; Angelo, Luccas Ramon e Thiaguinho; Zé Lucas, Luis Pacheco, Felipe Morais e Gabriel Mec; Ruan Pablo, Kayke e Dell. Técnico: Dudu Patetuci.

FICHA DA PARTIDA

Horário: 13h (de Brasília)



Local: Aspire Academy, em Doha (Catar)

Árbitro: Vasileios Fotias (Grécia)



Auxiliares: Andreas Meintanas e Michail Papadakis (Ambos da Grécia)

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube)