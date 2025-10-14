Casemiro se queixa de 'apagão' do Brasil contra o Japão: 'Pode custar uma Copa do Mundo'
A Seleção Brasileira perdeu do Japão por 3 a 2, no último amistoso desta data FIFA
Publicado: 14/10/2025 às 11:35
Casemiro, volante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/ CBF)
O volante Casemiro deixou o gramado do Ajinomoto Stadium, em Tóquio, muito incomodado com o que chamou de "apagão" da seleção brasileira na derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado no início da manhã (horário de Brasília) desta terça-feira. O Brasil abriu 2 a 0 na etapa inicial, mas permitiu a virada por 3 a 2 no segundo tempo.
Perder para os japoneses apaga todo o brilho da vitória tranquila por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul no amistoso anterior. O resultado havia trazido boas expectativas aos comandados de Carlo Ancelotti, mas sucumbir contra um adversário de nível mais alto traz de volta a preocupação que rodeia a seleção ao longo dos últimos anos.
"Nesse alto nível tem que manter o maior equilíbrio. Sabemos que rolou um ânimo a mais. Queria fechar a preparação, esses 10, 12 dias, com chave de ouro. Talvez a gente tenha feito uma preparação excelente e 45 minutos. Que sirva de aprendizado, a Copa do Mundo está aí."
Agora, os brasileiros têm de esperar até a Data Fifa de novembro, entre os dias 8 e 18. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu que serão disputados amistosos na Europa, mas os adversários ainda não foram definidos.