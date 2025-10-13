Japão x Brasil: onde assistir, horário e escalações do amistoso da Seleção

Ancelotti deve mandar oito alterações a campo em segundo compromisso da Seleção na Ásia

Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid e Seleção Brasileira ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (14) para enfrentar o Japão, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. O amistoso marca o segundo compromisso da equipe canarinha na Data Fifa no continente asiático.

Depois da goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na última sexta-feira (10), o técnico Carlo Ancelotti deve promover uma série de mudanças na escalação. Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr. devem ser mantidos entre os titulares. O duelo diante dos japoneses, primeira seleção a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 via Eliminatórias, servirá para novos testes de elenco e variações táticas.

Este será o 14º confronto entre Brasil e Japão na história. A Seleção Brasileira nunca foi derrotada pelos asiáticos, acumulando 11 vitórias e dois empates. Ancelotti deve confirmar a formação titular apenas na preleção, horas antes da partida, mas a expectativa é de que novos nomes ganhem espaço.

Com a presença do goleiro Hugo Souza, o treinador chega a 38 jogadores utilizados. Da atual lista, os volantes João Gomes e Joelinton ainda aguardam oportunidades. Com a vaga já assegurada para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México, o Brasil aproveita os amistosos para ajustes finais antes do torneio.



FICHA DA PARTIDA



JAPÃO: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.



BRASIL: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Vini Jr.. Técnico: Carlo Ancelotti.



Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio

Horário: 7h30 (Brasília)

Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), GE TV (YouTube)

