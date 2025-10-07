Problema em avião faz jogadores da seleção se atrasarem para apresentação na Coreia do Sul

Joelinton e Bruno Guimarães tiveram problemas com o voo da Europa para a Coreia do Sul, por isso ainda não se apresentaram a Seleção Brasileira

Seleção Brasileira em treino para a partida contra a Coreia do Sul (Rafael Ribeiro/ CBF)

Carlo Ancelotti ainda não pôde contar com o elenco completo à sua disposição nos treinamentos da seleção brasileira nesta Data Fifa. Dos 26 convocados, o treinador italiano ainda não contou com a dupla Joelinton e Bruno Guimarães, do Newcastle, que teve problemas no voo da Europa até a Coreia do Sul, onde a delegação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se apresentou e enfrentará a seleção local na próxima semana.

A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Estadão. Problemas no avião ao longo do trajeto fizeram com que ele fosse forçado a pousar em Amsterdã, na Holanda, alterando o planejamento e logística da CBF, que esperava contar com a presença dos atletas na sessão de treinos desta terça-feira.

Agora, é esperado que a dupla chegue na próxima atividade conduzida por Carlo Ancelotti, que ocorrerá às 4h (de Brasília), nesta terça-feira. Joelinton e Bruno Guimarães entraram em campo nesse domingo, 5, em vitória sobre o Nottingham Forest, por 2 a 0. John e Igor Jesus, que também estiveram na partida, mas do lado derrotado, já chegaram à Coreia do Sul, no entanto.

Paulo Henrique, do Vasco, também é outro desfalque de Ancelotti nos treinamentos. O lateral foi chamado às pressas após o corte de Wesley, da Roma, e ainda não chegou à Coreia do Sul. Com isso, o técnico italiano conta com 23 dos seus convocados para esta Data Fifa.

O Brasil encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, 10, a partir das 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. Na terça-feira seguinte, 14, enfrenta o Japão, em Tóquio, na segunda partida da turnê asiática da seleção brasileira, pensando na preparação para a Copa do Mundo de 2026.

