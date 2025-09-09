Brasil enfrenta Bolívia, que precisa vencer para sonhar com vaga na repescagem

A Canarinho tem a missão de garantir o segundo lugar na tabela das Eliminatórias

Seleção Brasileira em partida contra o Chile, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Rafael Ribeiro/CBF)

Enquanto o Brasil, já classificado, cumpre tabela nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Bolívia só tem uma opção: vencer a seleção pentacampeã nesta terça-feira (9) e rezar para que a Colômbia tire pontos da Venezuela em Maturín. Só assim os bolivianos poderão avançar para a repescagem intercontinental e seguir sonhando com a vaga no Mundial.

'La Verde' e 'La Vinotinto' vêm de derrotas por 3 a 0 sofridas na quinta-feira. O jogo da Venezuela foi uma despedida de Lionel Messi em jogos oficiais na Argentina, enquanto a Bolívia perdeu em Barranquilla para a Colômbia, que garantiu seu retorno à Copa do Mundo após ficar de fora do Mundial do Catar-2022.

Os venezuelanos chegam à décima oitava e última rodada com tudo a seu favor para garantir a sétima colocação nas Eliminatórias com 18 pontos e um saldo de gols de -7, enquanto os bolivianos possuem 17 pontos e um saldo bem pior, de -19.

A situação não é nada fácil para a Bolívia que nas últimas rodadas tem passado da alegria à tristeza. Não só precisa vencer a equipe comandada por Carlo Ancelotti, como também precisa que a Venezuela não derrote a Colômbia em Maturín, em uma partida que será disputada simultaneamente, às 20h (horário de Brasília).

Brasil quer vitória

O Brasil de Ancelotti chega a El Alto na segunda colocação das Eliminatórias, com 28 pontos, dez atrás da campeã mundial Argentina, e com vaga garantida para a Copa do Mundo de 2026 desde junho.

A seleção canarinho, sem Neymar e Vinícius Júnior, vai jogar pela primeira vez nessa cidade, escolhida pela Bolívia para aproveitar ao máximo a altitude e almejar o retorno a uma Copa do Mundo, após a histórica classificação para o Mundial dos Estados Unidos em 1994.

Com a missão de honrar sua história e garantir o segundo lugar na tabela, o Brasil deixou claro que vai com tudo atrás da vitória.

"A camisa do Brasil não pode permitir ao jogador que exista jogo mais ou menos importante. Todos são importantes. O jogo contra a Bolívia é importante para a gente melhorar nosso jogo, nossa atitude, nossa intensidade", disse 'Carletto'.

O ex-técnico do Real Madrid, que aos poucos vai se familiarizando com as vicissitudes das Eliminatórias Sul-Americanas, anunciou que sua equipe terá mudanças em relação àquela que goleou o lanterna e eliminado Chile por 3 a 0 na semana passada, no Maracanã.

O atacante Kaio Jorge, atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, estará fora devido a lesão. "Vamos mudar não só a estratégia, mas também alguns jogadores", disse o treinador, referindo-se ao que será sua primeira partida em uma cidade de grande altitude. Para o atacante Gabriel Martinelli, a altitude é "sem dúvida um fator que incomoda" os visitantes. "Mas estamos focados na partida", garantiu.

Aproveitar a altitude



Desde que assumiu o comando técnico da seleção boliviana, em meados do ano passado, Oscar Villegas migrou do Estádio Hernando Siles, em La Paz, 3.650 metros acima do nível do mar, para a Villa Ingenio, em El Alto, 4.150 metros acima do nível do mar.

Seus jogadores começaram a pontuar e a subir posições, mas os resultados recentes os colocaram de volta a uma situação complicada, e agora dependem de outros nesta última rodada das Eliminatórias.

"O Brasil vai chegar aqui querendo nos vencer", disse o tranquilo meio-campista Ervin Vaca durante a última coletiva de imprensa no sábado.

Para evitar que os brasileiros partam com tudo para o ataque, Vaca disse que eles vão precisar se concentrar na marcação desde as linhas de frente.

"Vamos ter que escalar três jogadores" no ataque, afirmou.

Prováveis escalações:

Bolívia: Carlos Lampe - José Sagredo, Luis Haquin, Diego Arroyo, Diego Medina - Ervin Vaca, Gabriel Villamil, Miguel Terceros - Henry Vaca, Enzo Monteiro, Carmelo Algarañaz. Técnico: Oscar Villegas.

Brasil: Alisson - Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos - Bruno Guimarães, João Gomes, Andrey Santos, Estêvão - Gabriel Martinelli, João Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Cristian Garay (CHI).