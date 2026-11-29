O Santa Cruz terá um elenco bastante reformulado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2027. Após conquistar o acesso nesta temporada, o Tricolor já acumula um número expressivo de saídas, incluindo jogadores que participaram da campanha vitoriosa e nomes que estavam nos planos do clube para a sequência do projeto.

No início de novembro, o clube divulgou uma lista com 19 atletas que não permaneceriam para a próxima temporada. Desde então, outras peças importantes também confirmaram suas despedidas, algumas delas após divergências nas negociações para renovação contratual.

Com isso, a montagem do elenco para 2027 passa por uma reformulação significativa. Entre os principais nomes da campanha de 2026, poucos têm permanência encaminhada, enquanto outras situações ainda dependem de conversas com a diretoria da SAF.

Lista inicial teve 19 jogadores

A primeira relação de saídas foi divulgada pelo Santa Cruz no início de novembro e contemplou atletas de todos os setores do campo.

Entre os atacantes, deixaram o clube Jhoninha, Nilton, Robinho, Tiago Marques, Alex Sandro e Cassiano, além do centroavante Eron. No meio-campo, os nomes foram Léo Costa, Patrick Allan, Silva, Andrey, Fabinho, Arilson e Fabiel.

A lista também incluiu o lateral-direito Pedro Costa, os laterais-esquerdos Rodrigues e Alex Ruan, além dos zagueiros Edson Miranda e Jeferson.

Destaques do acesso também se despediram

Além dos 19 nomes inicialmente divulgados, o Santa Cruz perdeu jogadores que estavam entre as prioridades para a renovação contratual.

Os zagueiros Eurico e Matheus Vinícius, o volante Pedro Favela e o atacante Ronald anunciaram suas saídas por meio das redes sociais. Em comum, os quatro demonstraram insatisfação com as propostas apresentadas pelo clube e com a condução das negociações.

O caso de Eurico ganhou repercussão após o defensor afirmar que a oferta recebida não representava uma valorização pelo trabalho realizado. O jogador também revelou que havia um compromisso verbal para permanecer no Arruda em caso de acesso à Série B.

Já Ronald, um dos destaques ofensivos da equipe na Série C, teve a permanência praticamente descartada pelo executivo de futebol Eduardo Freeland. O dirigente confirmou que o clube apresentou uma proposta de renovação, mas reconheceu que as conversas não avançaram.

O atacante, inclusive, está próximo de acertar sua transferência para o Náutico, rival do Tricolor.

Outro nome que confirmou a despedida foi o goleiro Rokenedy. Revelado pelas categorias de base do Santa Cruz, o arqueiro participou dos dois acessos consecutivos do clube, mas perdeu espaço na equipe durante a temporada de 2026.

Com essas saídas, o número de jogadores que não estarão no elenco de 2027 chega a 24, considerando os 19 nomes da lista inicial e as cinco despedidas posteriores.

Quem deve permanecer no elenco?

Diante da reformulação, alguns jogadores importantes da campanha do acesso ainda aparecem no planejamento para 2027.

Entre eles estão o goleiro Thiago Coelho e o lateral-direito Thiago Ennes, que devem seguir no Arruda para a disputa da Série B.

O zagueiro William Alves, titular e capitão da equipe, também está em tratativas com a diretoria para uma possível renovação contratual.

Outras duas situações envolvem jogadores que tiveram seus vínculos renovados automaticamente após a conquista do acesso: o atacante Everaldo e o lateral Renato.

Apesar da garantia contratual, a continuidade de ambos não está assegurada. No caso de Everaldo, o principal entrave é financeiro. O salário previsto para 2027 está acima do teto estabelecido pela SAF, conforme revelou Thairo Arruda, futuro CEO do clube.

O dirigente, no entanto, ressaltou que o contrato será respeitado, mas não descartou uma negociação caso o jogador tenha interesse em buscar outro destino.

Renato, por sua vez, também tem futuro indefinido, mesmo com a renovação automática após o acesso. A situação do lateral ainda passa por uma avaliação do departamento de futebol.

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