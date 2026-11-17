Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV

Retorno do Santa Cruz ao Arruda ainda não tem data definida: "Não depende só de nós" (Foto: Weslly Gomes/DP foto)

No episódio desta terça-feira (17), nossa equipe debate o planejamento da SAF do Santa Cruz para o ano de 2027.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.