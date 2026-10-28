Santa Cruz
PODCAST
Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Zé do Carmo, ex-jogador do Santa Cruz
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 28/10/2026 às 07:54
Zé do Carmo ex-jogador do Santa Cruz (Arquivo pessoal)
Nesta quarta-feira (28), a bancada do Futebol Diario recebe Zé do Carmo, ex-jogador do Santa Cruz.
O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
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