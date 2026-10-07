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Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Tônico Araújo, ex-vice-presidente do conselho do Santa Cruz

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/10/2026 às 08:07

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Tônico Araújo, ex-vice-presidente do Santa Cruz/Arquivo DP

Tônico Araújo, ex-vice-presidente do Santa Cruz (Arquivo DP)

Nesta quarta-feira (7), o Futebol Diario recebe Tônico Araújo para uma entrevista.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.

Futebol Diario , podcast , Santa Cruz
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