Acompanhe: Podcast Futebol Diario comenta sobre o acesso do Santa Cruz para a Série B

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Jogadores do Santa Cruz em comemoração ao acesso à Série B (Rafael Vieira / DP Foto)

O episodio desta segunda-feira (5) do Podcast Futebol Diario é para quem acredita!

Em pauta, tudo sobre a partida que deu o acesso para a Série B ao Santa Cruz e as projeções da Cobral Coral nessa reta final de Série C.

O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.