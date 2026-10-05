Santa Cruz
PODCAST
Acompanhe: Podcast Futebol Diario comenta sobre o acesso do Santa Cruz para a Série B
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 05/10/2026 às 07:21
Jogadores do Santa Cruz em comemoração ao acesso à Série B (Rafael Vieira / DP Foto)
O episodio desta segunda-feira (5) do Podcast Futebol Diario é para quem acredita!
Em pauta, tudo sobre a partida que deu o acesso para a Série B ao Santa Cruz e as projeções da Cobral Coral nessa reta final de Série C.
O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes