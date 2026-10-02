Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate o possível jogo do acesso do Santa Cruz e rodada na Série B

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

No programa desta sexta-feira (02), nossa equipe faz o esquenta para o grande jogo do Santa Cruz, que pode cravar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Junto a uma análise do jogo do Sport e um esquenta para o jogo do Náutico contra o Fortaleza.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.



