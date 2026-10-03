diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
ACESSO

Relembre a campanha do acesso do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro

Acesso do Santa Cruz teve drama, sustos, alegria e final feliz

Raphael Brasil

Publicado: 03/10/2026 às 19:20

Seguir no Google News

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco/Rafael Vieira/FPF

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, após empatar com Maringá por 1 a 1 neste sábado (3) na Arena de Pernambuco. Foi um acesso com drama, sustos, alegria e final feliz. 

A equipe iniciou o campeonato de maneira complicada com o técnico Claudinei Oliveira, mas logo se recuperou com seu então treinador, Cristian de Souza. Mesmo com altos e baixos na primeira fase, a Cobra Coral avançou à segunda fase, em que foi soberana e conquistou o acesso sem nenhuma derrota no quadrangular final.

Veja abaixo a campanha do Santa Cruz

06/04 - Santa Cruz 1x0 Itabaiana 
11/04 - Floresta 1x1 Santa Cruz 
18/04 - Confiança 1x0 Santa Cruz 
26/04 - Santa Cruz 0x1 Amazonas 
02/05 - Guarani 1x0 Santa Cruz 
11/05 - Inter de Limeira 1x2 Santa Cruz (estreia de Cristian de Souza)
16/05 - Santa Cruz 2x0 Volta Redonda 
23/05 - Maringá 1x1 Santa Cruz 
31/05 - Santa Cruz 1x1 Ferroviária 
14/06 - Brusque 0x1 Santa Cruz 
20/06 - Santa Cruz 0x1 Ypiranga 
27/06 - Paysandu 1x3 Santa Cruz 
04/07 - Santa Cruz 1x0 Ituano 
12/07 - Barra 1x2 Santa Cruz 
25/07 - Santa Cruz 0x1 Figueirense 
08/08 - Botafogo-PB 2x2 Santa Cruz 
15/08 - Santa Cruz 0x1 Maranhão 
22/08 - Santa Cruz 2x0 Caxias 
29/08 - Anápolis 1x1 Santa Cruz 

Quadrangular final:

06/09 - Santa Cruz 1x0 Botafogo-PB 
12/09 - Maringá 0x1 Santa Cruz 
20/09 - Santa Cruz 1x0 Floresta 
26/09 - Floresta 1x1 Santa Cruz 

03/10 - Santa Cruz 1x1 Maringá 

10/10 - Botafogo (PB) x Santa Cruz 

acesso , Santa Cruz , série b
Mais de Santa Cruz
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP