Relembre a campanha do acesso do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro

Acesso do Santa Cruz teve drama, sustos, alegria e final feliz

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, após empatar com Maringá por 1 a 1 neste sábado (3) na Arena de Pernambuco. Foi um acesso com drama, sustos, alegria e final feliz.

A equipe iniciou o campeonato de maneira complicada com o técnico Claudinei Oliveira, mas logo se recuperou com seu então treinador, Cristian de Souza. Mesmo com altos e baixos na primeira fase, a Cobra Coral avançou à segunda fase, em que foi soberana e conquistou o acesso sem nenhuma derrota no quadrangular final.

Santa Cruz na Série B! Com emoção e drama, assim como em toda a sua história, o Tricolor do Arruda subiu para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Comemora, tricolor! O Santa Cruz está entre os 40 melhores clubes do Brasil, o que não acontecia desde 2017. pic.twitter.com/W6NpJKRDzk — Esportes DP (@EsportesDP) October 3, 2026

Veja abaixo a campanha do Santa Cruz

06/04 - Santa Cruz 1x0 Itabaiana

11/04 - Floresta 1x1 Santa Cruz

18/04 - Confiança 1x0 Santa Cruz

26/04 - Santa Cruz 0x1 Amazonas

02/05 - Guarani 1x0 Santa Cruz

11/05 - Inter de Limeira 1x2 Santa Cruz (estreia de Cristian de Souza)

16/05 - Santa Cruz 2x0 Volta Redonda

23/05 - Maringá 1x1 Santa Cruz

31/05 - Santa Cruz 1x1 Ferroviária

14/06 - Brusque 0x1 Santa Cruz

20/06 - Santa Cruz 0x1 Ypiranga

27/06 - Paysandu 1x3 Santa Cruz

04/07 - Santa Cruz 1x0 Ituano

12/07 - Barra 1x2 Santa Cruz

25/07 - Santa Cruz 0x1 Figueirense

08/08 - Botafogo-PB 2x2 Santa Cruz

15/08 - Santa Cruz 0x1 Maranhão

22/08 - Santa Cruz 2x0 Caxias

29/08 - Anápolis 1x1 Santa Cruz

Quadrangular final:

06/09 - Santa Cruz 1x0 Botafogo-PB

12/09 - Maringá 0x1 Santa Cruz

20/09 - Santa Cruz 1x0 Floresta

26/09 - Floresta 1x1 Santa Cruz



03/10 - Santa Cruz 1x1 Maringá

10/10 - Botafogo (PB) x Santa Cruz