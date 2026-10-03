Relembre a campanha do acesso do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro
Acesso do Santa Cruz teve drama, sustos, alegria e final feliz
Publicado: 03/10/2026 às 19:20
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)
O Santa Cruz está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, após empatar com Maringá por 1 a 1 neste sábado (3) na Arena de Pernambuco. Foi um acesso com drama, sustos, alegria e final feliz.
A equipe iniciou o campeonato de maneira complicada com o técnico Claudinei Oliveira, mas logo se recuperou com seu então treinador, Cristian de Souza. Mesmo com altos e baixos na primeira fase, a Cobra Coral avançou à segunda fase, em que foi soberana e conquistou o acesso sem nenhuma derrota no quadrangular final.
Santa Cruz na Série B!
Com emoção e drama, assim como em toda a sua história, o Tricolor do Arruda subiu para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.
Comemora, tricolor! O Santa Cruz está entre os 40 melhores clubes do Brasil, o que não acontecia desde 2017. pic.twitter.com/W6NpJKRDzk— Esportes DP (@EsportesDP) October 3, 2026
Veja abaixo a campanha do Santa Cruz
06/04 - Santa Cruz 1x0 Itabaiana
11/04 - Floresta 1x1 Santa Cruz
18/04 - Confiança 1x0 Santa Cruz
26/04 - Santa Cruz 0x1 Amazonas
02/05 - Guarani 1x0 Santa Cruz
11/05 - Inter de Limeira 1x2 Santa Cruz (estreia de Cristian de Souza)
16/05 - Santa Cruz 2x0 Volta Redonda
23/05 - Maringá 1x1 Santa Cruz
31/05 - Santa Cruz 1x1 Ferroviária
14/06 - Brusque 0x1 Santa Cruz
20/06 - Santa Cruz 0x1 Ypiranga
27/06 - Paysandu 1x3 Santa Cruz
04/07 - Santa Cruz 1x0 Ituano
12/07 - Barra 1x2 Santa Cruz
25/07 - Santa Cruz 0x1 Figueirense
08/08 - Botafogo-PB 2x2 Santa Cruz
15/08 - Santa Cruz 0x1 Maranhão
22/08 - Santa Cruz 2x0 Caxias
29/08 - Anápolis 1x1 Santa Cruz
Quadrangular final:
06/09 - Santa Cruz 1x0 Botafogo-PB
12/09 - Maringá 0x1 Santa Cruz
20/09 - Santa Cruz 1x0 Floresta
26/09 - Floresta 1x1 Santa Cruz
03/10 - Santa Cruz 1x1 Maringá
10/10 - Botafogo (PB) x Santa Cruz