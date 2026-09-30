Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Marjorry Calumby, psicóloga do Santa Cruz
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 30/09/2026 às 08:07
Marjorry Calumby, psicóloga do Santa Cruz (Reprodução/Arquivo Pessoal )
Nesta quarta-feira (30), recebemos Marjorry Calumby, psicóloga do Santa Cruz, como convidada do Podcast Futebol Diario.
Que debaterá com a bancada a importância de uma boa saúde mental para um momento decisivo na história do Santa Cruz.
O programa será transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, de segunda à sexta-feira, a partir das 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.