Acompanhe: Futebol Diario debate clima de decisão no Santa e as chances de Sport e Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

O Podcast Futebol Diario desta quinta-feira (17) debate todo o clima de decisão que cerca o jogo do Santa Cruz contra o Floresta, na Arena de Pernambuco, no domingo.

Da carga total de ingressos vendida à projeção matemática que indica, em caso de vitória, que os tricolores ficam com 99% de chances de acesso.

A bancada do Futebol Diario também discutirá a Série B, que entra na sua reta final de 10 jogos, e o que Sport e Náutico ainda podem almejar.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.