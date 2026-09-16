Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Bartolomeu Bueno, conselheiro do Santa Cruz

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Bartolomeu Bueno, Conselheiro do Santa Cruz (Marina Torres/DP Foto)

Nesta quarta-feira (16), a bancada do Futebol Diario recebe Bartolomeu Bueno, conselheiro do Santa Cruz.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.