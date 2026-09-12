Matheus Vinícius celebra gol marcado nos acréscimos: "Santa Cruz é para quem acredita"
O defensor marcou o gol da vitória coral sobre o Maringá por 1 a 0 neste sábado (12)
Publicado: 12/09/2026 às 23:21
Elenco do Santa Cruz após vitória na Série C (Divulgação / Santa Cruz)
Herói improvável, o defensor Matheus Vinícius marcou o gol da vitória do Santa Cruz nos acréscimos contra o Maringá neste sábado (12). O camisa 13 arriscou chute de longa distância e garantiu a importante vitória coral por 1 a 0 na 2ª rodada do quadrangular de acesso da Série C.
Após o jogo, Matheus Vinícius celebrou o gol marcado e o triunfo conquistado no estádio Willie Davids. O zagueiro improvisado na lateral-esquerda confidenciou uma questão pessoal e ressaltou o espírito de luta da equipe.
“Um gol muito importante. Quase um mês atrás eu descobri que a minha esposa estava grávida e a gente iria fazer surpresa. Ela falou para, quando eu fizesse um gol, comemorasse para ele (filho)”, falou Matheus Vinícius para a rede social do Santa Cruz.
“Graças a Deus fui feliz e, o mais importante, pude ajudar a equipe a sair com os 3 pontos. Santa Cruz é isso, Santa Cruz é para quem acredita. Vamos para cima que ainda é só o começo”, concluiu o defensor.
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