Santa Cruz marca no fim, bate o Maringá e assume liderança no quadrangular de acesso da Série C

A Cobra Coral venceu o adversário paranaense por 1 a 0 neste sábado (12), mantendo 100% de aproveitamento na segunda fase

Partida entre Maringá x Santa Cruz na Série C (Fernando Teramatsu)

Com emoção até o fim, o Santa Cruz venceu o Maringá por 1 a 0 neste sábado (12), no estádio Willie Davids, e assumiu a liderança do seu grupo no quadrangular de acesso da Série C. O gol tricolor foi marcado por Matheus Vinícius, aos 49 minutos do segundo tempo.

A Cobra Coral manteve 100% de aproveitamento com a vitória na 2ª rodada e agora enfrenta o Floresta no próximo domingo (20), na Arena Pernambuco, em jogo que fecha o 1º turno da chave.

O Maringá, por sua vez, ficou na 2ª posição com a derrota, estacionando nos três pontos conquistados na 1ª rodada. O Dogão enfrenta o Botafogo-PB no próximo compromisso, novamente em casa.

O jogo

Atuando em seus domínios, o Maringá iniciou a partida com um maior ímpeto ofensivo, porém sem construir grandes chances de gol nos primeiros 10 minutos. O primeiro perigo real do Dogão saiu com o centroavante Caíque Calito, que finalizou por cima do travessão aos 14 minutos.

Aos poucos, o Santa Cruz passou a ter uma maior posse de bola, esfriando o ritmo inicial do adversário. Na marca dos 22 minutos, Matheus Vinícius cobrou falta de longa distância e obrigou boa intervenção de Guilherme Neto. No rebote, Eurico levantou na área e Renato cabeceou rente à trave, na melhor chance coral do primeiro tempo.

O Maringá respondeu e voltou a assustar aos 32 minutos, com finalização rasteira de Ronald Camarão para a defesa de Thiago Coelho. Dois minutos depois, Paulinho arriscou de fora da área e o arqueiro coral voltou a trabalhar, espalmando para escanteio.

A reta final da primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio na posse de bola. O jogo passou a ser mais disputado no meio de campo, com poucas finalizações e maior intensidade na marcação.

Segundo tempo

Buscando uma maior capacidade de reter a bola e construir jogadas ofensivas, o técnico Cristian de Souza acionou o volante Arilson na vaga de Alex Ruan após o intervalo.

Com apenas três minutos, foi o Maringá que atacou com perigo e chegou a abrir o placar com Ronald Camarão, porém o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo devido a um toque de mão do atacante na jogada.

A primeira chance coral ocorreu apenas aos 18 minutos. Em ataque em velocidade, Pedro Favela recebeu em boas condições, mas finalizou fraco para defesa de Guilherme Neto.

A comissão técnica do Santa Cruz também procurou dar fôlego ao sistema ofensivo,, promovendo as entradas de Vini Hora, João Pedro e Matheus Cadorini. Com as mexidas, o Tricolor do Arruda passou a ter mais construção com a bola, sofrendo menos investidas do adversário.

O Maringá aumentou o ritmo na reta final do jogo e chegou próximo de abrir o marcador aos 37 minutos, quando Serginho recebeu na área e finalizou por cima do gol.

No apagar das luzes, o Santa Cruz marcou o gol da vitória no estádio Willie Davids. Aos 49 minutos, Matheus Vinícius arriscou chute de longa distância e a bola morreu no fundo das redes.

Ficha do jogo

Maringá: 0

Guilherme Neto; Jhow (Gabriel), Ronald, Wendell Lomar e Rosa; Paulinho (Serginho), Adeílson e Bonifácio; Ronald Camarão (Guilherme Pira), Negueba e Caíque Calito (Bruno Cheron). Técnico: Ivan Campanari.



Santa Cruz: 1

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Eurico, William Alves, Matheus Vinícius; Pedro Favela (Fabinho), Silva e Everaldo (João Pedro); Renato (Vini Hora), Eron (Matheus Cadorini) e Alex Ruan (Arilson). Técnico: Cristian de Souza.

Gol: Matheus Vinícius (49’ / 2T)

Cartões amarelos: Pedro Favela, Arilson, Matheus Cadorini (Santa Cruz); Paulinho, Wendell Lomar (Maringá)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Igor Alves de Moraes (ambos de Goiás)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

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