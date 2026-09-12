Botafogo-PB x Floresta abre 2ª rodada do quadrangular da Série C neste sábado (12)

Vindo de derrotas na estreia do quadrangular decisivo da Série C, Botafogo-PB e Floresta se enfrentam no estádio Almeidão, às 17h deste sábado (12)

Jogo entre Botafogo-PB e Floresta pela primeira fase da Série C (JOÃO NETO/BOTAFOGO FC)

A segunda rodada rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro será aberta neste sábado (12), às 17h, em João Pessoa. O Botafogo-PB recebe o Floresta, no estádio Almeidão, em duelo no qual as duas equipes buscam a reabilitação após estreias com derrotas por 1 a 0 para Santa Cruz e Maringá, respectivamente.

Com melhor campanha da primeira fase e que mantinha a maior invencibilidade da competição, o time de Marcelo Fernandes tenta retomar o caminho das vitórias precisando quebrar o tabu de nunca ter derrotado o Verdão cearense em jogos na Paraíba. Foram dois empates e três derrotas.

A última delas, por 2 a 1, aconteceu nesta Série C e marcou a demissão de Lisca do comando do Botafogo, abrindo espaço para o atual treinador assumir a equipe e iniciar a arrancada na competição.

Já o técnico do Floresta reencontra seu ex-clube. Leston Júnior, também com passagem pelo Santa Cruz, comandou o Belo no título do Campeonato Paraibano de 2018.

A expectativa em João Pessoa é de que o Almeidão receba um público de cerca de 10 mil torcedores para o duelo deste sábado.