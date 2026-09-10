Santa Cruz: Conheça mais sobre os novos investidores da SAF

Sheel Tyle, investidor da SAF do Santa Cruz (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

O Santa Cruz está prestes a oficializar uma nova era fora de campo. A SAF do clube será colocada em pauta nesta quinta-feira (10), quando o Conselho Deliberativo se reúne no Arruda para ratificar a proposta e formalizar a entrada dos novos investidores no projeto tricolor.

A operação, que já foi assinada, prevê mudanças importantes para o futuro da Cobra Coral, com novos aportes financeiros e medidas voltadas à reorganização das contas do clube.

A pauta prevê a apresentação, pelo presidente Bruno Rodrigues e pelos representantes do Grupo Matix, dos termos da operação de aquisição da Unidade Produtiva Isolada (UPI) e do investimento na SAF do Santa Cruz.

Thairo Arruda será o novo CEO da SAF, que também terá a participação de outros nomes, como Danilo Caixeiro e o norte-americano Sheel Tyle, que, entre outros investimentos, é um dos donos do Portland Trail Blazers, equipe da NBA.

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o mandatário do Santa Cruz afirmou que o investidor internacional estará presente no Recife.

“Ele se propôs a vir para os Estados Unidos. Vai estar presente. Eu fiz questão de fazê-lo ver a importância de ele estar presente aqui”, disse.

Sheel Tyle

Um dos novos investidores do Santa Cruz, Sheel Tyle, de 34 anos, chega ao projeto tricolor com uma trajetória construída no mercado financeiro e de investimentos dos Estados Unidos.

Estadunidense de origem indiana, Tyle é fundador e co-CEO da Collective Global, empresa de investimentos com atuação em áreas como inteligência artificial, tecnologia financeira, energia e software.

A experiência no mercado de investimentos também se conecta diretamente ao esporte. Em 2026, Tyle passou a integrar o grupo de proprietários do Portland Trail Blazers, franquia que disputa a NBA, a principal liga de basquete dos Estados Unidos.

Na organização, ocupa o cargo de governador alternativo e se tornou um dos representantes do grupo de proprietários da equipe.

Thairo Arruda

Thairo Arruda é outro nome de peso ligado à nova SAF do Santa Cruz. O executivo ganhou projeção no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Botafogo, onde assumiu a posição de CEO da SAF após a transformação do clube em empresa.

Ele participou da estruturação do projeto sob o comando do empresário John Textor e esteve à frente de decisões estratégicas da operação. Durante sua gestão, Arruda atuou diretamente na condução administrativa e financeira da SAF alvinegra, acompanhando o processo de reconstrução do Botafogo e a formação de um elenco competitivo.

O período também foi marcado pelo crescimento da estrutura empresarial do clube e pela conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, em 2024.

A passagem pelo Botafogo chegou ao fim em fevereiro de 2026, após um desgaste na relação com Textor.

Pouco depois de deixar o Botafogo, Thairo Arruda passou a encabeçar o projeto da nova SAF do Santa Cruz por meio da Matix, grupo que integra a estrutura de investidores responsável pela operação.

Danilo Caixeiro

Danilo Caixeiro chega à nova SAF do Santa Cruz como o principal parceiro de Thairo Arruda. Os dois se conheceram durante um mestrado em administração na Universidade Yale, nos Estados Unidos, e posteriormente fundaram a Matix Capital.

A dupla foi responsável por apresentar o projeto do Botafogo a John Textor e convencê-lo a adquirir 90% da SAF do clube.

A participação de Caixeiro no Botafogo começou ainda na estruturação da SAF, em 2022. Além de atuar nas negociações que levaram Textor ao clube, ele ocupou cargos de direção na operação e, após a saída de Thairo Arruda, em fevereiro de 2026, ganhou mais espaço como COO, sigla em inglês para diretor-chefe de operações.

A passagem pelo Botafogo chegou ao fim em julho deste ano, quando Caixeiro deixou o cargo durante o processo de transição para um novo comando da SAF. Nos meses anteriores, ele havia participado da organização das contas relacionadas a transações com o Lyon e do regime prévio ao plano de recuperação judicial do clube.



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