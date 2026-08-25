Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Zé Neves, ex-presidente do Santa Cruz

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Zé Neves, ex-presidente do Santa Cruz (Reprodução/Internet)

No episódio desta terça-feira (25), recebemos Zé Neves, ex-presidente do Santa Cruz, como convidado do Podcast Futebol Diario.

Em pauta, a situação do Santa Cruz na Série C, o futuro da SAF do clube, um possível retorno para o Arruda em 2027 e mais.



O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.