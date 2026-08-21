Acompanhe: Podcast Futebol Diario analisa o confronto direto do Santa Cruz, Náutico fora e Sport na Ilha
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 21/08/2026 às 07:16
Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )
No episódio desta sexta-feira (21), projetamos os jogos do Trio de Ferro na rodada do Campeonato Brasileiro. O mais aguardado e cercado de expectativas acontecerá na Arena de Pernambuco: Santa Cruz x Caxias, confronto direto por uma vaga na próxima fase da Série C.
A rodada ainda conta com os duelos de Náutico e Sport na Série B. O Timbu enfrenta o São Bernardo, no ABC Paulista, enquanto o Leão recebe o América-MG, na Ilha do Retiro.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.