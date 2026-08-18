Santa perde mais uma posição com fechamento da rodada e vaga no G-8 fica por um fio

O fechamento da 17ª rodada da Série C, na noite desta segunda (17), teve dois jogos e fez o Santa perder uma posição na classificação, transformando ainda mais em decisão a partida do sábado (22) contra o Caxias

Quirino, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz perdeu uma posição após os dois jogos da segunda-feira (17) à noite que fecharam a 17ª rodada da Série C.

A goleada de 4 a 0 da Ferroviária-SP sobre o Paysandu fez o time paulista pular para 5ª colocação, com 27 pontos, e a equipe pernambucana, que tem 25, cair para o 7º lugar da Série C.

O prejuízo do Santa, que antes de ser derrotado pelo Maranhão, no sábado (15), era o 5º, poderia ter sido maior ainda.

O tricolor perdeu uma posição, mas por muito pouco não desceu um andar a mais na classificação da Série C.

O empate em 2 a 2 entre Guarani e Ypiranga-RS deixou o time gaúcho com praticamente a mesma campanha dos pernambucanos, que levam a vantagem apenas de um gol no saldo (3 a 2).

Mas o time de Cristian de Souza precisa ficar em estado máximo de alerta. Além do Ypiranga, com 25, outros seis clubes têm 24 pontos, em condições de, na próxima rodada, ultrapassar o Santa, caso não derrote o Caxias, na sábado (22), na Arena de Pernambuco.

