Santa Cruz
PODCAST
Ao vivo: Podcast Futebol Diario faz esquenta e decide quem puxa mais o público para os jogos
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 13/08/2026 às 08:40
Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )
No episódio desta quinta-feira (12/8), começamos a esquentar o clima para Sport x Londrina, Ponte Preta x Náutico e Santa Cruz x Maranhão.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
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