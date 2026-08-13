diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
PODCAST

Ao vivo: Podcast Futebol Diario faz esquenta e decide quem puxa mais o público para os jogos

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Raphael Brasil

Publicado: 13/08/2026 às 08:40

Seguir no Google News Seguir

Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz/Rafael Vieira

Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )

No episódio desta quinta-feira (12/8), começamos a esquentar o clima para Sport x Londrina, Ponte Preta x Náutico e Santa Cruz x Maranhão.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.

Futebol Diario , Santa Cruz , Sport
Mais de Santa Cruz
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP