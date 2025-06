SAF: Santa Cruz terá 10% em vendas de jogadores da base

Presidente do Santa Cruz aposta na SAF e projeta clube forte em esportes olímpicos (Marina Torres/DP Foto)

Em processo de reestruturação, o Santa Cruz vive um momento de virada em sua história. Em entrevista ao jornalista Rhaldney Santos, no Diariocast,o presidente Bruno Rodrigues reafirmou seu compromisso com a implementação da SAF e destacou que a associação civil do Santa Cruz, mesmo sem investir recursos financeiros diretos, continuará a ter participação nos lucros da nova empresa.