Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate a grande vitória do Náutico e o empate de Sport

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Sport e Náutico se preparam para Clássico dos Clássicos (Paulo Paiva/Sport Club do Recife | Rafael Vieira/CNC)





No episódio desta terça-feira (3), nossa equipe comenta a vitória do Náutico contra o Avaí nos Aflitos pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Também temos o empate do Sport fora de casa contra o Botafogo-SP e as chances do Leão da Ilha de entrar no G6 do campeonato.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.