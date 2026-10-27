Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate derrota vexatória do Náutico contra o Juventude

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Partida entre Juventude x Náutico na Série B (Divulgação / CNC)

No episódio desta terça-feira (27), nossa equipe comenta a derrota do Náutico para o Juventude em Caxias do Sul pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.



