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Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate derrota vexatória do Náutico contra o Juventude

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/10/2026 às 08:52

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Partida entre Juventude x Náutico na Série B/Divulgação / CNC

Partida entre Juventude x Náutico na Série B (Divulgação / CNC)

No episódio desta terça-feira (27), nossa equipe comenta a derrota do Náutico para o Juventude em Caxias do Sul pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.


Futebol Diario , podcast , Santa Cruz
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