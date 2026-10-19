Náutico
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Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Tatiana Roma, ex-vice presidente do Náutico
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 19/10/2026 às 07:38
Tatiana Roma, ex-vice-presidente do Náutico (Gabriel França / CNC)
Nesta segunda-feira (19), a bancada do Podcast Futebol Diario recebe Tatiana Roma, ex-vice presidente do Náutico.
O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
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