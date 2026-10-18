Há 37 anos: Nivaldo marca o gol mais rápido da história do Brasileiro

Apenas 8 segundos foram necessários para Nivaldo marcar o primeiro gol do Náutico em cima do Atlético Mineiro, nos Aflitos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 1989

Nivaldo, atacante do Náutico e autor do gol mais rápido do Brasileirão (ACERVO DP)

O tempo que você vai levar para terminar de ler esta frase foi o necessário para o Náutico marcar o gol mais rápido da história do campeonato brasileiro, em 1989.



O autor da proeza foi o atacante Nivaldo, na noite de uma quarta-feira, 18 de outubro, há 37 anos. Pela 10ª rodada, o Timbu recebia o Atlético Mineiro, nos Aflitos, e alguns dos poucos mais de 5 mil torcedores presentes ainda estavam se acomodando na arquibancada quando ouviram o grito de gol.



“Seria uma injustiça a derrota para o clube alvirrubro, que entrou em campo determinado para chegar à vitória e abriu o marcador, aos 8 segundos de jogo, com três toques de bola. Bizu tirou o centro para Augusto, este passou de primeira para Nivaldo, que encheu o pé, fazendo 1x0”, relatou a matéria de capa do caderno de Esportes do Diario de Pernambuco.



Desde então, ninguém conseguiu ser mais rápido e eficiente do que o bom ponta alvirrubro, um dos destaques do time na temporada.



O gol marcado na velocidade da luz deixou os donos da casa mandando na partida. O goleiro Mauri só veio sofrer ameaça aos 40 minutos do primeiro tempo. E foi fatal. A defesa falhou, uma constante na competição, e Aílton cabeceou livre para empatar.



Não tanto quanto o Timbu, mas o Galo também foi rápido após a batida do centro do segundo tempo. Com um minuto de bola rolando, Saulo lançou para Gerson, que virou o placar para os mineiros.

Mas, além de Nivaldo no ataque, o Náutico tinha o artilheiro Bizu, grande nome da equipe. Aos 39, ganhou dos zagueiros no arranque e empatou.



“Dois minutos após, ao receber um lançamento sensacional de Augusto, ele cabeceou com muita categoria, pegando o goleiro Rômulo no contrapé, decretando a vitória para o clube dos Aflitos, que necessita, agora, apenas de um empate com a Inter, domingo, em Porto Alegre, para se classificar nesta primeira fase do Brasileirão”, escreveu o repórter do Diario.



Brasileirão de 1989



O Campeonato Brasileiro de 1989 foi disputado por 22 clubes. O Náutico fez uma campanha mediana, terminando na 13ª posição, a melhor de um time nordestino na competição.



As outras três equipes da região ficaram entre as piores e disputaram o Torneio da Morte, um hexagonal que definia os quatro rebaixados. Vitória e Bahia escaparam. Atlético-PR, Guarani, Sport e Coritiba caíram para a segunda divisão.



Se dependesse apenas da eficiência e pontaria dos seus atacantes, o Náutico teria ficado entre os melhores do campeonato. O time dos Aflitos foi quem mais marcou gols: 27 gols, em 18 jogos.



O Vasco, que viria a ser o campeão, também balançou as redes 27 vezes, mas em 19 partidas.



Bizu foi o vice-artilheiro do Brasileiro, com 10 gols, um a menos que Túlio, então no Goiás. O dono do gol mais rápido, Nivaldo, marcou 7 vezes. O setor ofensivo timbu contava ainda com a qualidade de Erasmo, no meio, e Augusto, um falso ponta esquerda com muita mobilidade.



Por outro lado, a defesa alvirrubra foi uma peneira de largos furos ao longo de todo campeonato, a pior de todas as equipes que disputaram a temporada 1989: 34 gols sofridos.



DETALHES (*)



O juiz do encontro foi Edson Resende de Oliveira, auxiliado por Brasil Gadelha e Reinaldo Gomes. A renda somou NCz$ 59.671,00, para 5.266 torcedores pagantes.



O Náutico venceu com Mauri; Levi (Jorginho), Freitas, Romildo e Júnior; Gena, Erasmo (Lúcio) e Léo; Nivaldo, Bizu e Augusto.



O Atlético Mineiro perdeu com Rômulo; Carlão, Batista, Paulo Sérgio e Paulo Roberto; Eder Lopes, Wallace (Moacir) e Ailton; Mauricinho (Saulo) Gerson e Eder.



(*) - Publicado na edição do Diario de Pernambuco de 19 de outubro de 1989.







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