Náutico
PODCAST
Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Edno Melo, ex-presidente do Náutico
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 26/08/2026 às 07:28
Edno Melo, ex-presidente do Náutico (Léo Lemos/Arquivo Náutico)
No episódio desta terça-feira (25), recebemos Edno Melo, ex-presidente do Náutico, como convidado do Podcast Futebol Diario.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
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