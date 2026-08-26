Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Edno Melo, ex-presidente do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Edno Melo, ex-presidente do Náutico (Léo Lemos/Arquivo Náutico)

No episódio desta terça-feira (25), recebemos Edno Melo, ex-presidente do Náutico, como convidado do Podcast Futebol Diario.



O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.