diariodepernambuco.com.br
Náutico
PODCAST

Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Edno Melo, ex-presidente do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Raphael Brasil

Publicado: 26/08/2026 às 07:28

Seguir no Google News Seguir

Edno Melo, ex-presidente do Náutico/Léo Lemos/Arquivo Náutico

Edno Melo, ex-presidente do Náutico (Léo Lemos/Arquivo Náutico)

No episódio desta terça-feira (25), recebemos Edno Melo, ex-presidente do Náutico, como convidado do Podcast Futebol Diario.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.

 

Futebol Diario , Náutico , podcast
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP