Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista André Campos, ex-presidente do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

André_campos_ex_presidente_náutico (Reprodução/Internet)

No episódio desta terça-feira (11), recebemos o ex-presidente do Náutico André Campos como primeiro convidado. André foi mandatário alvirrubro (2000-2001), assumiu após a saída de Fred Oliveira e comandou a conquista do Campeonato Pernambucano de 2001, ano do centenário do clube. Ele também participou da chegada do ídolo Kuki ao Timbu.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.



