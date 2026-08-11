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Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista André Campos, ex-presidente do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Raphael Brasil

Publicado: 11/08/2026 às 07:18

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André_campos_ex_presidente_náutico/Reprodução/Internet

André_campos_ex_presidente_náutico (Reprodução/Internet)

No episódio desta terça-feira (11), recebemos o ex-presidente do Náutico André Campos como primeiro convidado. André foi mandatário alvirrubro (2000-2001), assumiu após a saída de Fred Oliveira e comandou a conquista do Campeonato Pernambucano de 2001, ano do centenário do clube. Ele também participou da chegada do ídolo Kuki ao Timbu.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.


Futebol Diario , Náutico , podcast
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