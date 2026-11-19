O Flamengo está muito próximo de mais um título brasileiro, com 99% de chance de ser campeão, o rubro-negro carioca só precisa vencer o Palmeiras dentro do Nubank Parque para ganhar o Brasileirão

Palmeiras e Flamengo em partida do Brasileirão 2026 (Cesar Greco/Palmeiras)

O Campeonato Brasileiro está praticamente resolvido, segundo os dados do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O Flamengo tem 99% de chances de se sagrar campeão, restando três rodadas para o fim da competição.

A vitória flamenguista por 2 a 1 sobre o Athletico-PR na noite de quarta-feira, combinada com a derrota por 2 a 1 do Palmeiras, levou o rubro-negro a alcançar uma probabilidade de 98,6% de ser campeão brasileiro nesta reta final de ano.

O Palmeiras, por outro lado, tem só 1,4% de chance de acordo com os dados atualizados da universidade mineira.

Essa enorme diferença mostra a proximidade da definição do Brasileirão, que pode ter o campeão decretado no sábado, data do reencontro decisivo entre Palmeiras x Flamengo, vice-líder e líder, respectivamente.

Caso empate a partida no Nubank Parque, o time de Leonardo Jardim assegura o troféu com duas rodadas de antecipação. O Flamengo manteria os seis pontos de vantagem, mas com três vitórias a mais.

O Palmeiras poderia até alcançar a pontuação, mas perderia a disputa pelo troféu no primeiro critério de desempate: justamente o número de vitórias.

Para a equipe de Abel Ferreira superar a adversidade nos números e se sagrar campeã, só a vitória interessa.

Além de bater o Flamengo no confronto direto, o Palmeiras precisaria de tropeços dos cariocas nas rodadas finais contra Coritiba e Chapecoense.

Em dificuldade no Brasileirão, o Palmeiras tem mais duas chances de títulos até o momento na temporada. No dia 28, a equipe decide a Libertadores contra o Estudiantes, em Montevidéu.

Já em 6 de dezembro, o time vai a Brasília para decidir a Copa do Brasil contra o Grêmio, no Estádio Mané Garrincha.