Palmeiras x Remo ao vivo: onde assistir a partida da decisiva no Brasileirão

Veja onde assistir, como chegam as equipes, horário e tudo sobre a partida entre Palmeiras x Remo

Palmeiras e Remo se enfrentando no Campeonato Brasileiro (Cesar Greco/Palmeiras)



Palmeiras e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Nubank Parque, o duelo tem sua carga dramática para ambas as equipes, o Verdão precisa vencer para se aproximar do Flamengo na tabela, enquanto o Leão vê como um dos seus últimos jogos na Série A. Veja o horário do jogo, onde assistir e como chegam as equipes.

Palmeiras x Remo: horário da partida

O confronto entre as duas equipes acontece às 19h30 no horário de Brasília.

Onde assistir Palmeiras x Remo pela 34° rodada da Série A

Quem adquiriu os direitos de transmissão da partida foi o Premiere, portanto o jogo será exclusivo do canal.

• Premiere (TV fechada)

Como chega o Palmeiras para a partida?

O clube Paulista chega para a partida com a vantagem de jogar em casa. Além disso, o Palmeiras vem de uma vitória diante do Vasco por 1 a 0 no jogo de ida da Copa do Brasil. O alviverde precisa correr atrás do rival Flamengo, que ao vencer o Grêmio no Maracanã abriu 6 pontos de vantagem para o Palmeiras.

Mesmo sendo uma equipe recheada de craques, a grande força do Palmeiras está na área técnica, Abel Ferreira, que completa nesta quinta-feira (5), seis anos da sua estreia pelo Verdão. Conseguiu fazer a equipe funcionar após ser contestado por muito tempo, o clube paulista voltou a desempenhar um bom futebol a ponto de o Palmeiras disputar a tríplice coroa este ano.

Essa deve ser a escalação do Palmeiras para o jogo: Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gómez, Barboza, Giay, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Arthur, Maurício, Arias e Vitor Roque.

Como chega o Remo?

O clube paraense chega para partida de cabeça baixa, vice-lanterna no campeonato e com 99,56% de chance de rebaixamento segundo a UFMG. O que restou ao Remo foi tentar brigar para a queda não ser tão feia.



A equipe teve três técnicos diferentes durante todo o campeonato e nenhum deles conseguiu manter um nível suficiente para se manter na primeira divisão. A prova do projeto falho é mostrado quando o melhor desempenho veio do atual técnico, Thiago Carpini, que conseguiu uma vitória e quatro empates em seis jogos, chegando a 38,8% de aproveitamento.



Essa deve ser a escalação do Estudiantes para o jogo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba, Marlon, Picco, Zé Welison, Patrick, David Braga, Jajá e Gabriel Taliari.







