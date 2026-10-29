Vasco e Flamengo fazem o Clássico dos Milhões, mas as equipes vivem situações distintas na tabela

O rubro-negro carioca disputa o título do Brasileirão com o Palmeiras, enquanto o Cruz-Maltino vê o duelo como chance de se afastar da zona de rebaixamento.

A partida entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca terminou em 1 a 0 para o rubro-negro ( Gilvan de Spuza/Flamengo)

Por tradição o 'Clássico dos Milhões' é disputado no Maracanã, mas como o mando de campo pertence ao Vasco o duelo com o Flamengo vai ser disputado no Engenhão, nesta quinta-feira, às 20 horas, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cada torcida vai ocupar metade das arquibancadas.

A divisão foi definida em acordo intermediado pela FERJ - Federação do Estado do Rio de Janeiro - que reuniu os dirigentes dos dois times na segunda-feira e selou o acordo. O bom senso prevaleceu após a disputa jurídica criada há duas semanas para que o Vasco pudesse disputar as semifinais da Sul-Americana no Maracanã.

Cerca de 40 mil ingressos foram colocados à venda, com metade para cada torcida. Os vascaínos, que são mandantes, vão ocupar os setores Norte, Oeste e Leste, enquanto os flamenguistas, como visitantes, ficarão no Setor Sul, Leste Superior e Leste Inferior.

Mas em campo cada time vai brigar por seu objetivo. O Flamengo, com 70 pontos, segue atrás do título, agora pressionado pela eliminação na Copa Libertadores. Antes já tinha caído na Copa do Brasil. Do outro, o Vasco, com 38 pontos, tenta ampliar a distância para a zona de rebaixamento.

No histórico geral, o equilíbrio entre os rivais reforça a dimensão do 'Clássico dos Milhões'. Em 431 partidas disputadas, o Flamengo soma 168 vitórias, enquanto o Vasco venceu 139 vezes. Outros 121 confrontos terminaram empatados.

O Flamengo entra neste clássico para aumentar a vantagem na primeira colocação do Brasileirão. Com 70 pontos, tem como principal objetivo vencer o rival para continuar à frente do Palmeiras, que só empatou com o Santos, nesta quarta-feira.

O time rubro-negro vem de uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, com o gol decisivo marcado, de pênalti, por Carrascal, já nos acréscimos. O resultado o recolocou no caminho dos triunfos depois da frustrante eliminação na Copa Libertadores, nos pênaltis, para o Estudiantes-ARG.

O Vasco também chega motivado após conquistar uma vitória importante na última rodada: venceu o Corinthians por 3 a 2, em São Januário. Este também foi um jogo emocionante que animou a torcida depois da eliminação na Copa Sul-Americana. Com 38 pontos, o cruzmaltino ainda está na luta contra o rebaixamento.

Além dos objetivos distintos na tabela, o confronto carrega um longo período de domínio flamenguista no retrospecto recente. O Vasco não vence o Flamengo desde 5 de março de 2023, quando o lateral Puma Rodríguez marcou o gol da vitória por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Desde então, foram 13 clássicos sem triunfos vascaínos, com oito derrotas e cinco empates.

O Flamengo não poderá contar com o meia Jorge Carrascal, autor do gol decisivo contra o Atlético-MG. Ele cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e abre espaço para Gonzalo Plata seguir entre os titulares.

A comissão técnica pode promover mudanças no setor defensivo. Após deixarem a desejar diante na última rodada, o lateral-direito Varela e o lateral-esquerdo Alex Sandro devem ser substituídos por Emerson Royal e Ayrton Lucas, respectivamente.

O técnico Leonardo Jardim destacou que clássicos sempre são jogos 'emotivos', reforçando a importância de ter o mental forte para o confronto. Além disso, afirmou que a missão do grupo é sempre buscar os três pontos.

"Vamos enfrentar o Vasco para continuar com os resultados positivos, com os três pontos, para continuarmos no primeiro lugar. Sabemos que é um clássico, que sempre é um jogo muito emotivo, e vamos buscar sermos competentes", disse o comandante

O volante Evertton Araújo e o zagueiro Danilo, ambos lesionados, não estão à disposição da comissão técnica.

O Vasco pode ter um desfalque de peso. O atacante Andrés Gómez, um dos principais nomes na temporada, se recupera de dores no pé esquerdo e é dúvida para o confronto. Ele deve abrir espaço para Marino Hinestroza, que desencantou na última rodada após marcar dois gols na virada sobre o Corinthians, ganhando moral com a comissão técnica.

O zagueiro Robert Renan sofreu um acidente de carro na última segunda-feira, mas não se machucou e segue treinando normalmente A tendência é que ele continue formando dupla defensiva com Alan Saldivia.

O técnico Pedro Emanuel reconheceu que Vasco e Flamengo lutam por diferentes objetivos na tabela, mas destacou que a sua equipe promete ser competitiva para interromper o longo jejum sem vitórias sobre o rival.

"Nós olhamos para o Flamengo e sabemos que é um clube que luta por objetivos diferentes dos nossos. Sou bastante racional, tenho a noção do que vamos enfrentar um adversário de muita qualidade, que está lutando para ser campeão. Contudo, vamos tentar sermos competitivos", disse o técnico vascaíno. O volante Barros e o zagueiro Carlos Cuesta estão no departamento médico e são desfalques.

FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Marino Hinestroza (Andrés Gómez), Bruno Duarte e Facundo Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).