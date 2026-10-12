Seedorf tem data para chegar ao Brasil e comandar primeiro treino no Corinthians

Clarence Seedorf, novo técnico do Corinthians (MAURO PIMENTEL / AFP Copiar)

Novo técnico do Corinthians, o holandês Clarence Seedorf chegará ao Brasil na manhã desta quarta-feira (14) e começará a trabalhar com o elenco no mesmo dia, no CT Dr. Joaquim Grava. A informação foi divulgada pelo clube no início da tarde desta segunda-feira (12), que também confirmou os primeiros nomes da comissão técnica.

Neste primeiro dia, o clube planejou duas sessões de treinos com o novo técnico. A primeira acontece no período da manhã e a outra à tarde. Às 13h, o ex-meio-campista concede entrevista coletiva à imprensa no centro de treinamento. A segunda sessão de atividade será aberta aos repórteres.

O comandante será auxiliado pelo espanhol Pablo López Vidal, de 49 anos. O imediato é natural de Corunha e tem uma carreira modesta como jogador, passando por Pontevedra, Celta de Vigo, Ourense, Real Oviedo, entre outros clubes da Espanha. Ele atua como auxiliar técnico e treinador desde 2015, e trabalhou com Seedorf no Deportivo La Coruña e na seleção de Camarões.

Contratado junto com Fernando Diniz, em abril deste ano, o auxiliar Léo Porto continuará na equipe com a mesma função. Já Reverson Pimentel, chefe do departamento de performance, assumirá a preparação física no restante da temporada. Ele está no clube desde 2024 e tem passagens por Fortaleza e Atlético Paranaense.

O Corinthians retorna aos gramados na próxima segunda-feira (19), às 20h, para encarar o Vitória, na Neo Química Arena. A equipe vem de oito derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e pode entrar em campo diante dos baianos já dentro da zona de rebaixamento. Isso porque os rivais mais próximos, Grêmio e Internacional, jogam no final de semana.